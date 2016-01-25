В Одесском зоопарке у косуль и лошадей Пржевальского появилось потомство
В середине мая у лошадей Пржевальского, живущих в Одесском зоопарке, родилась очаровательная девочка, а у косуль — двойня, сообщается на сайте Одесского зоопарка. Лошадь Пржевальского долгое время считалась предком...
Объявлен конкурс на лучшее имя гималайским медвежатам, родившимся в Харьковском зоопарке
Посетители Харьковского зоопарка могут принять участие в конкурсе под названием «Подари медвежонку имя», информирует сайт города Харькова «Сегодня мы объявили конкурс среди харьковчан. Они могут придумать имя медвежатам....
🐱 Слепая львица из сафари-парка «Тайган» вновь стала мамой
Ставшая уже знаменитой слепая львица Стрекоза из сафари-парка «Тайган» вновь стала мамой, сообщается на сайте парка львов «Тайган». В этот раз она принесла уже не одного, а сразу четверых котят,...
День Земли в разных зоопарках
В Николаевском зоопарке 25 апреля на территории зоопарка состоялся V Фестиваль Дружбы Народов Мира, призывающий людей всей земли к объединению, мирному сосуществованию, заботе и защите окружающей среды, растительного и животного мира. В...
У летучей собаки из Одесского зоопарка родился детеныш
Всего несколько недель назад в Одесском зоопарке появились новые жильцы — нильские крыланы, и вот на днях произошло радостное событие: первое пополнение, как сообщается на на сайте агентства «Репортер»....
🐍 В Николаевском зоопарке пополнение рептилий
У жителей города появилась возможность увидеть редких, удивительных рептилий: зооцентр «Афалина» передал Николаевскому зоопарку для экспонирования 2 вида амфибий и 26 видов рептилий, из которых 16 видов, подвидов и цветовых...
Зоопарк в Киеве открыл новый сезон
В зоопарке Киева появились новые постояльцы: к открытию сезона были завезены 9 черных африканских страусов, сообщает «Комсомольская правда в Украине». Эти страусы считаются самой крупной птицей в мире. Вес птиц...
В Николаевском зоопарке теперь живет кинкажу
Небольшой симпатичный зверек, внешне напоминающий маленького медвежонка, только с очень длинным и цепким хвостом, появился в Николаевском зоопарке, сообщается на сайте Обитает это существо в Южной и Северной Америки, а...
Всемирный день львов в зоопарке Окленда
Всемирный день львов празднуется каждый год 10 августа. Посетители Оклендского зоопарка в этот день имели возможность узнать больше о львах и весело провести время, участвуя в различных мероприятиях. Мероприятия включали:...
Зоопарк Орегона представляет Эдиповых игрунок
Гости Зоопарка Орегона теперь могут увидеть трех Эдиповых хохлатых тамаринов или Эдиповых игрунок, типичных представителей эндемичного для западного полушария вида игрунковых обезьян, получивших свое название за импозантный хохолок из...