В Одесском зоопарке у косуль и лошадей Пржевальского появилось потомство В середине мая у лошадей Пржевальского, живущих в Одесском зоопарке, родилась очаровательная девочка, а у косуль — двойня, сообщается на сайте Одесского зоопарка. Лошадь Пржевальского долгое время считалась предком...

Объявлен конкурс на лучшее имя гималайским медвежатам, родившимся в Харьковском зоопарке Посетители Харьковского зоопарка могут принять участие в конкурсе под названием «Подари медвежонку имя», информирует сайт города Харькова «Сегодня мы объявили конкурс среди харьковчан. Они могут придумать имя медвежатам....

🐱 Слепая львица из сафари-парка «Тайган» вновь стала мамой Ставшая уже знаменитой слепая львица Стрекоза из сафари-парка «Тайган» вновь стала мамой, сообщается на сайте парка львов «Тайган». В этот раз она принесла уже не одного, а сразу четверых котят,...

День Земли в разных зоопарках В Николаевском зоопарке 25 апреля на территории зоопарка состоялся V Фестиваль Дружбы Народов Мира, призывающий людей всей земли к объединению, мирному сосуществованию, заботе и защите окружающей среды, растительного и животного мира. В...

У летучей собаки из Одесского зоопарка родился детеныш Всего несколько недель назад в Одесском зоопарке появились новые жильцы — нильские крыланы, и вот на днях произошло радостное событие: первое пополнение, как сообщается на на сайте агентства «Репортер»....

🐍 В Николаевском зоопарке пополнение рептилий У жителей города появилась возможность увидеть редких, удивительных рептилий: зооцентр «Афалина» передал Николаевскому зоопарку для экспонирования 2 вида амфибий и 26 видов рептилий, из которых 16 видов, подвидов и цветовых...

Зоопарк в Киеве открыл новый сезон В зоопарке Киева появились новые постояльцы: к открытию сезона были завезены 9 черных африканских страусов, сообщает «Комсомольская правда в Украине». Эти страусы считаются самой крупной птицей в мире. Вес птиц...

В Николаевском зоопарке теперь живет кинкажу Небольшой симпатичный зверек, внешне напоминающий маленького медвежонка, только с очень длинным и цепким хвостом, появился в Николаевском зоопарке, сообщается на сайте Обитает это существо в Южной и Северной Америки, а...

Всемирный день львов в зоопарке Окленда Всемирный день львов празднуется каждый год 10 августа. Посетители Оклендского зоопарка в этот день имели возможность узнать больше о львах и весело провести время, участвуя в различных мероприятиях. Мероприятия включали:...